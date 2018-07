Jean Azevedo faz últimos ajustes antes do Rally Dakar Um dos pilotos brasileiros mais experientes na disputa do Rally Dakar - estreou em 1996 -, Jean Azevedo revelou nesta quarta-feira que está fazendo os últimos ajustes em sua moto antes da largada da prova, marcada para sábado, em Buenos Aires, na Argentina. Mesmo porque, ele só teve contato agora com a máquina com a qual irá competir.