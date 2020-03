Jean pode fazer primeira partida como titular do Cruzeiro diante do Coimbra

O volante Jean, que recentemente trocou o Palmeiras pelo Cruzeiro, pode fazer neste domingo a sua primeira partida como titular do time celeste, que vai enfrentar o Coimbra, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. Nessa partida, o Cruzeiro vai tentar se recuperar das derrotas para o Atlético-MG (pelo torneio estadual) e o CRB (pela Copa do Brasil).

Neste sábado, o técnico Adilson Batista comandou o último treino antes do confronto contra o Coimbra e Jean foi testado na equipe principal. O jogador de 33 anos fez a sua estreia pelo clube no clássico contra o Atlético-MG, no sábado passado, mas ele passou a maior parte do jogo no banco de reservas e só entrou em campo a poucos minutos do apito final.

Emprestado ao Cruzeiro pelo Palmeiras até o fim da atual temporada, Jean disputa um lugar no meio de campo celeste com Filipe Machado. O treinador, porém, ainda não anunciou a sua decisão, o que só deverá ocorrer pouco antes da partida. Além de Jean, outros jogadores que podem ganhar uma chance contra o Coimbra são o zagueiro Marllon e o lateral-esquerdo Rafael Santos - eles têm chance de entrar no lugar de Arthur e João Lucas, respectivamente.

O meia Robinho, que foi reserva contra o CRB e participou de uma parte do jogo, não estará à disposição de Adilson Batista, já que se recuperou recentemente de duas lesões e não treinou normalmente nos últimos dias. Além dele, o zagueiro Leo, o volante Adriano e o atacante Welinton também vão desfalcar o Cruzeiro, todos por causa de problemas físicos.

O Cruzeiro precisa muito de uma vitória sobre o Coimbra e não apenas para se manter próximo do grupo dos quatro primeiros colocados do Campeonato Mineiro (o time atualmente é o quinto na tabela de classificação). A derrota por 2 a 0 para o CRB, no estádio do Mineirão, não só deixou a equipe à beira da eliminação da Copa do Brasil como quase resultou na queda de Adilson Batista - a demissão do treinador chegou a ser noticiada, mas acabou desmentida pela diretoria. Um novo tropeço neste domingo, porém, poderá ser fatal para o ex-zagueiro.

A situação do Cruzeiro é difícil, mas assim mesmo o time é muito favorito à vitória no Independência. Penúltimo colocado da competição estadual, o Coimbra ainda não venceu nenhum jogo no Mineiro, tendo acumulado quatro empates e quatro derrotas nas oito primeiras rodadas.