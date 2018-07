Jean treina novamente e pode ser reforço do Palmeiras contra o Peñarol

Ele estava afastado desde o dia 19 de março, quando se machucou no clássico com o Santos. Jean sofreu uma fissura no pé direito e, desde então, vinha sendo substituído por Fabiano. Porém, se retornar ao time nesta quarta, o lateral pode começar a partida no banco de reservas.

Jean foi visto no gramado na Academia de Futebol quando o técnico Eduardo Baptista liberou a atividade para a imprensa. Ele treinava normalmente com o elenco. Ainda com o treino fechado, Baptista esboçou a formação titular da equipe paulista para o confronto com os uruguaios, marcado para o Allianz Parque.

Na atividade tática, entre titulares e reservas, o técnico ensaiou jogadas e deu atenção especial ao posicionamento e às jogadas de bolas aéreas, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva. Nos minutos finais do treino, os jogadores treinaram cobranças de falta e pênaltis.

Baptista vai encerrar a preparação do Palmeiras com treino marcado para a tarde desta terça-feira. A atividade também será fechada para a imprensa.