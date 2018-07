Jefferson e Luis Ricardo voltam a treinar pelo Botafogo e devem jogar clássico

O goleiro estava com uma virose, foi medicado pelo clube e voltou para se recuperar em casa na sexta-feira. Já Luis Ricardo vinha reclamando de dores musculares, fez trabalho de recuperação na academia e se colocou à disposição para atuar.

Criticado por vencer, mas sem convencer, o Botafogo conseguiu agradar o seu torcedor na última rodada ao vencer o Fluminense por 2 a 0. Mesmo assim, o técnico Ricardo Gomes pode promover mudanças. Recuperado de lesão, o atacante Neilton, destaque na Série B do ano passado, treinou no lugar de Luís Henrique e pode ser a surpresa na escalação.

Vasco e Botafogo jogam no domingo, às 19 horas, na partida que marca o encontro dos invictos do Campeonato Carioca e líderes dos Grupos A e B. Desde 2005 as duas equipes não se enfrentam no estádio de São Januário.