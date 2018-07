Jefferson é vetado e desfalca Botafogo na estreia do Brasileirão O goleiro Jefferson foi vetado pelo departamento médico da estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 11 horas, contra o São Paulo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Além dele, o técnico Ricardo Gomes não contará com o zagueiro Carli e o meia Gegê.