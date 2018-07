Jeremy Lin quer exclusividade do termo 'Linsanity'

ORLANDO - O jogador do New York Knicks Jeremy Lin mostrou que está disposto a colocar em prática os ensinamentos aprendidos na faculdade de economia de Harvard. O atleta de ascendência taiwanesa entrou com um pedido para ter direito exclusividade do uso do termo 'Linsanity', inventado pelos torcedores do time de Nova York promovendo uma fusão de seu sobrenome e a palavra insanidade.

Motivos não faltam para tal investimento. Em Taiwan, os torcedores têm feito fila para comprar as camisas oficiais com o nome do jogador e seu número, o 17.