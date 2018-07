Jérôme Valcke anuncia nova visita a sedes da Copa do Mundo

ZURIQUE - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, anunciou nesta quinta-feira que fará uma nova visita às sedes da Copa do Mundo na próxima semana. O dirigente passará por cinco cidades - São Paulo, Curitiba, Cuiabá, Fortaleza e Rio de Janeiro - entre quarta-feira e sexta-feira para avaliar a finalização dos estádios e até o local que receberá a Fan Fest de Fortaleza.

Valcke será acompanhado pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e por Ronaldo e Bebeto, membros do Comitê Organizador Local da Copa (COL). Juntos, eles farão uma vistoria no Itaquerão, em São Paulo, na Arena da Baixada, em Curitiba, e na Arena Pantanal, em Cuiabá. São os estádios que sofreram os maiores atrasos na preparação para o Mundial.

Além desses lugares, o secretário-geral vai visitar pela primeira vez um local que receberá a Fan Fest na Copa, o Aterro de Iracema, em Fortaleza. A Fan Fest é um evento aberto organizado pela Fifa em locais públicos das sedes do Mundial, como praças, em dias de jogos. Os locais contam com telões para a transmissão da partida. A visita de Valcke terá início por São Paulo, na terça-feira.

O francês vai se encontrar com a vice-prefeita Nádia Campeão, com o secretário estadual de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Julio Semeghini, e representantes do Corinthians. A visita ao Itaquerão está marcada para as 10h30. Em seguida, haverá uma coletiva de imprensa. O mesmo roteiro será seguido em Curitiba no mesmo dia, no período da tarde.

Valcke fará uma vistoria na Arena da Baixada na companhia do prefeito de Curitiba e do governador do Estado. Na quarta, o destino será Cuiabá, também acompanhado pelo prefeito da cidade e pelo governador de Mato Grosso. Na quinta, o secretário-geral visitará o Aterro de Iracema junto com o secretário especial da Copa do Ceará e da secretária municipal da Copa.

A visita a Fortaleza não terá vistoria no Castelão, apenas uma entrevista coletiva na prefeitura. O giro será encerrado no dia 25, no Rio de Janeiro. Lá, Valcke vai participar de uma reunião da diretoria do COL. Na sequência, o dirigente dará uma entrevista coletiva às12h30, na sede do COL.