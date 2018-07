Jérôme Valcke anuncia nova visita ao Brasil na próxima semana

SÃO PAULO - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, anunciou nesta quinta-feira uma nova visita às cidades-sedes da Copa do Mundo de 2014. O representante da Fifa vai inspecionar as obras de Recife, Natal e Brasília entre os dias 26 e 28, na próxima semana. A capital e a cidade pernambucana também vão receber jogos da Copa das Confederações, em 2013.

Valcke será acompanhado pelos ex-jogadores Ronaldo e Bebeto, membros do Comitê Organizador Local da Copa (COL), pelo secretário executivo do Ministério do Esporte, Luís Fernandes, e pelo pintor Romero Britto.

O périplo terá início por Recife, cidade natal do pintor, na terça. No mesmo dia, a delegação viajará para Natal. No dia seguinte, Valcke vai seguir para Brasília, onde terá a companhia do ministro do Esporte. Aldo Rebelo acompanhará a visita ao estádio de Brasília, participará da reunião de diretoria do COL e concederá entrevista coletiva ao lado do secretário-geral.

A visita de Valcke faz parte da programação da Fifa de inspecionar todas as 12 cidades-sedes da Copa até o fim deste ano. Para Recife, que ainda não está garantida na Copa das Confederações, o encontro com o secretário-geral deverá ser fundamental para a aprovação.

A Fifa já demonstrou preocupação com o lento andamento das obras em Recife. A capital pernambucana e Salvador têm até novembro para mostrar que estão prontas para sediar jogos da competição preparatória do Mundial. A Copa das Confederações será disputada entre 15 e 30 de junho de 2013.