Jérôme Valcke marca entrega do Itaquerão para 5 de janeiro de 2014

RIO - O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, afirmou nesta segunda-feira que o Itaquerão será entregue até o dia 5 de janeiro de 2014. O dirigente mostrou confiança no cumprimento do prazo por parte do Corinthians e da Odebrecht e enfatizou que o prazo é "inegociável".

"Temos uma boa relação com Odebrecht e Corinthians. Estamos conversando constantemente e temos todas as garantias de que o estádio será entregue no prazo", declarou Valcke, nesta segunda, em evento no Rio de Janeiro.

O prazo estende em cinco dias a data anterior estabelecida pela Fifa, que pretendia contar com todos os estádios da Copa do Mundo em dezembro. A nova data reforça a postura de Valcke em evitar atrasos, como os que aconteceram com arenas sedes da Copa das Confederações.

Há algumas semanas, a diretoria do Corinthians entrou em polêmica com Valcke ao citar que a Fifa teria dado prazo até fevereiro de 2014 para conclusão do Itaquerão. Após declarações polêmicas de ambos os lados, o secretário-geral se reuniu com Andrés Sanchez e membros da Odebrecht, COL e CBF para por fim aos atritos e fixar o prazo em dezembro.

Nesta segunda, o próprio Valcke ampliou em cinco dias a data de entrega. O dirigente espera que todos os estádios restantes seja liberados para a Fifa na virada do ano. As arenas de Natal, Manaus, Cuiabá, Porto Alegre e Curitiba, que estão fora da Copa das Confederações, ainda não foram entregues.