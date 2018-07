Jessica Ennis participará na Áustria de 1ª prova do heptatlo desde a Olimpíada

Jessica Ennis passou dois anos fora das pistas após a última Olimpíada por causa de lesões e também do nascimento do seu primeiro filho. No início deste mês, a britânica voltou a competir, e no último fim de semana participou de um evento em Loughborough, nas provas do salto em distância e no lançamento de dardo.

Depois disso, Jessica Ennis avaliou que se sentia bem o suficiente para competir em Götzis no final deste mês. E ela aproveitará o evento para tentar o obter o índice olímpico, já pensando em defender o seu título nos Jogos do Rio, no ano que vem.

"Se eu posso conseguir no início da temporada, isso tiraria uma enorme pressão, e todos os indicadores para isso são positivos", disse Jessica Ennis, que, além do ouro olímpico nos Jogos de Londres, também foi campeã mundial do heptatlo em 2009 e faturou a prata em 2011.