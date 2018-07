Jhonatan Longhi é desclassificado no slalom nos Jogos de Inverno em Sochi

SOCHI - O brasileiro Jhonathan Longhi não conseguiu terminar a disputa do slalom do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi. Neste sábado, após concluir a primeira descida com êxito, o esquiador cometeu um erro na sua segunda tentativa e acabou sendo desclassificado.

Na primeira descida, Longhi marcou o tempo de 59s24 e ficou em 69º lugar entre os 77 competidores que conseguiram completá-la. Na segunda, porém, o brasileiro errou e não conseguiu terminar a disputa do slalom. De um total de 117 inscritos, apenas 43 terminaram a competição do slalom.

O melhor deles foi o austríaco Mario Matt, que garantiu a medalha de ouro com um tempo total de 1min41s84. Ele teve uma vantagem de apenas 0s28 para o também austríaco Marcel Hirscher, o segundo colocado. A medalha de bronze ficou com o norueguês Henrik Kristoffersen, com 1min42s67.

Antes de participar da prova do slalom, Jhonathan Longhi havia competido no slalom gigante e terminou em 58º lugar entre os 72 esquiadores que conseguiram fazer as duas descidas.