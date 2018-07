JJ Watt volta a marcar um touchdown e faz história na NFL

O defensive end JJ Watt se tornou o segundo jogador a conseguir um touchdown recebendo um passe e outro retornando uma interceptação desde a fusão da AFL e NFL, em 1970. A primeira vitória do San Francisco 49ers em sua nova casa e o bom resultado do Miami Dolphins contra o Oakland Raiders no Estádio de Wembley, na Inglaterra, foram alguns dos destaques da quarta rodada da NFL, o futebol dos Estados Unidos.

Buffalo Bills 17 (2-2) 17 x 23 Houston Texans (3-1)

JJ Watt está fazendo valer cada centavo de seu novo contrato de 100 milhões de dólares (R$ 225 milhões). A estrela defensiva do Houston Texas foi chave na vitória da equipe texana, em casa, contra o Buffalo Bills, depois de retornar uma interceptação de 80 jardas para touchdown. Na semana dois, Watt já havia marcado outro TD, mas alinhando na formação ofensiva, e está à frente do running back Arian Foster e do wide receiver Andre Johnson nesta categoria. “Espero que ele não venha pedir uma aumento amanhã”, brincou o bilionário dono da franquia, Bob McNair, depois do jogo.

Green Bay Packers (2-2) 38 x 17 Chicago Bears (2-2)

O quarterback Aaron Rogers não se intimidou com a torcida no Soldier Field, em Chicago, e liderou o Green Bay Packers para a segunda vitória nesta temporada com uma atuação quase impecável: 22 dos 28 passes tentados, conseguiu 302 jardas, quatro TDs e nenhuma interceptação.

A vitória no clássico da NFC Norte, liderada pelo Detroit Lions, ainda colocou o camisa 12 ao lado de lendas como Peyton Manning e Dan Marino, que precisaram de menos de 100 partidas para chegar às 25 mil jardas na carreira. Os principais alvos de Rogers no jogo foram Randall Cobb, sete recepções, para 113 jardas e Jordy Nelson, com 10 recepções para 108 jardas. Cada wide receiver ainda marcou dois TDs. Vale destacar o bom trabalho da defesa que interceptou o QB Jay Cutler, dos Bears, por duas vezes no terceiro período.

Miami Dolphins (2-2) 38 x 14 Oakland Raiders (0-4)

O Oakland Raiders continua seu martírio na NFL e já acumula quatro derrotas em quatro jogos. O revés desta vez foi para o Miami Dolphins, liderados pelo questionado QB Ryan Tannehill no Estádio de Wembley, na Inglaterra. "Eu sei que eu não estava jogando até os padrões das últimas semanas , por isso queria jogar melhor", disse Tannehill. "Meus companheiros exigem isso de mim e eles esperam isso (bons jogos) e, finalmente, poder ir para campo e fazer isso foi bom", completou o jogador, que terminou a partida com 278 jardas aéreas, dois touchdowns e dois passes interceptados.

Para piorar a situação da equipe californiana, o calouro Derek Carr (146 jardas, um touchdown e uma interceptação) deixou o campo machucado no terceiro quarto. Raiders e Jacksonville Jaguars são as duas únicas equipes que não venceram nas quatro primeiras semanas da NFL.

Philadelphia Eagles (3-1) 21 x 26 San Francisco 49ers (2-2)

Depois de perder para o Chicago Bears no primeiro jogo da história do Levi's Stadium, o San Francisco 49ers finalmente pôde fazer a festa em frente ao seu torcedor ao passar pelo até então invicto Philadelphia Eagles: 26 a 21. A equipe de especialistas dos Eagles bem que tentou estragar a festa e marcou os 21 pontos da equipe após um bloqueio de punt dentro da endzone, um retorno de interceptação e um retorno de punt de 82 jardas do running back Darren Sproles, ainda no primeiro tempo. O placar marcava 21 a 13 no fim do segundo período.

Mas depois do intervalo, a dupla Frank Gore e Colin Kaepernick apareceu para conduzir a vitória dos mandantes em Santa Clara, na Califórnia. O running back conquistou 119 jardas corridas, enquanto o QB conseguiu 218 jardas, dois passes para touchdown e uma interceptação. Esse desempenho permitiu duas boas posições de field goal para o veterano kicker Phil Dawson garantir a virada.

O técnico Jim Harbaugh destacou o poder de improvisação do seu QB. "Kap (Colin Kaepernick) fez um ótimo trabalho mantendo os olhos no campo. Eu não fazia ideia. Quando ele para, olha para cima e começa a atirar, eu não sabia para onde estava indo com a bola".

RESULTADOS

Quinta-feira

New York Giants (2-2) 45 x 14 Washington Redskins (1-3)

Domingo

Green Bay Packers (2-2) 38 x 17 Chicago Bears (2-2)

Buffalo Bills 17 (2-2) 17 x 23 Houston Texans (3-1)

Tennessee Titans (1-3) 17 x 41 Indianapolis Colts (2-2)

Carolina Panthers (2-2) 10 x 38 Baltimore Ravens (3-1)

Detroit Lions (3-1) 24 x 17 New York Jets (1-3)

Tampa Bay Buccaneers (1-3) 27 x 24 Pittsburgh Steelers (2-2)

Miami Dolphins (2-2) 38 x 14 Oakland Raiders (0-4)

Jacksonville Jaguars (0-4) 14 x 33 San Diego Chargers (3-1)

Atlanta Falcons (2-2) 28 x 41 Minnesota Vikings (2-2)

Philadelphia Eagles (3-1) 21 x 26 San Francisco 49ers (2-2)

New Orleans Saints (1-3) 17 x 38 Dallas Cowboys (3-1)

Segunda-feira

New England Patriots (2-2) 14 x 41 (2-2) Kansas City Chiefs