J.Malucelli larga na frente contra o Espírito Santo na segunda fase da Série D

Para a partida de volta, marcada para o próximo domingo, às 16 horas, no Ecoestádio, em Curitiba, o J.Malucelli joga por um empate. O Espírito Santo avança com uma vitória por um gol de diferença, desde que marque, ao menos, em duas oportunidades.

No outro jogo do dia, Aparecidense e Ceilândia ficaram o 0 a 0 no estádio Aníbal Toleto, em Aparecida de Goiânia (GO). O clube goiano joga por um empate com gols no próximo sábado, às 15h30, no estádio Abadião, na cidade-satélite de Ceilândia (DF), para se classificar. Só a vitória interessa para os candangos.

DOMINGO - A rodada continua neste domingo com 10 jogos. Um dos favoritos ao título, o Caxias-RS enfrenta o Inter de Lages-SC, enquanto que Linense-SP e Ituano-SP fazem o confronto do interior paulista. Destaque na primeira fase, o Volta Redonda-RJ visita o URT-MG. Já a Caldense-MG pega o Anápolis-GO. Com a melhor campanha até aqui, o Altos-PI desafia o América-PE.

Confira os jogos da rodada de ida da 2.ª fase da Série D do Brasileiro:

Sábado

Espírito Santo-ES 0 x 1 J.Malucelli-PR

Aparecidense-GO 0 x 0 Ceilândia-DF

Domingo

11 horas

Brusque-SC x São Bento-SP

15 horas

Caxias-RS x Inter de Lages-SC

16 horas

URT-MG x Volta Redonda-RJ

Linense-SP x Ituano-SP

Anápolis-GO x Caldense-MG

América-PE x Altos-PI

Fluminense de Feira-BA x Sete de Dourados-MS

Campinense-PB x Globo-RN

17 horas

Itabaiana-SE x Uniclinic-CE

19 horas

Parnahyba-PI x CSA-AL

Sábado (30/07)

18h30

Palmas-TO x Princesa do Solimões-AM

19h30

Náutico-RR x Atlético Acreano-AC

Domingo (31/07)

16 horas

Moto Club-MA x Águia-PA

Juazeirense-BA x São Raimundo-PA