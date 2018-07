Joanna Maranhão atinge índice para sua 3.ª Olimpíada A nadadora Joanna Maranhão conquistou nesta sexta-feira o índice para disputar, em Londres, a sua terceira Olimpíada. A atleta do Flamengo venceu com facilidade os 400 metros medley no Campeonato Brasileiro Sênior, no Rio, com um tempo abaixo do índice estipulado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). Ela nadou a distância em 4min40s79, 96 centésimos abaixo do exigido para ir a Londres.