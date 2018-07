Joanna Maranhão faz índice e tira menina de 14 anos do Mundial

Ainda não deverá ser desta vez que o Brasil terá a estreia de Rafaela Raurich em um Mundial adulto de natação. Enquanto aguardava sua vez de saltar para defender o Clube Curitibano no revezamento 4x200m livre no Troféu Maria Lenk, a paranaense de 14 anos viu Joanna Maranhão abrir para o Pinheiros em 2min00s60, tomar-lhe o posto de quarta mais rápida do país nos 200m livre e entrar na equipe do revezamento que vai ao Mundial de Kazan (Rússia), em agosto.

Rafaela Raurich, que vai completar 15 anos apenas no último dia de outubro, foi a mais rápida da final B dos 200m livre, na segunda-feira, com 2min01s44. Assim, fechou aquele dia apenas atrás de Larissa Oliveira, Manuella Lyrio (ambas classificadas para Kazan nos 200m livre) e Jéssica de Bruin Cavalheiro.

Nesta quarta-feira, a única chance de ela perder a vaga na equipe de Kazan era uma atleta que não competiu individualmente na segunda abrisse o revezamento por sua equipe com tempo melhor que 2min01s44. E foi exatamente isso que aconteceu com Joanna Maranhão, que minutos antes havia garantido índice também nos 400m medley, ganhando ouro na prova no Maria Lenk.

RECORDE

Com Joanna Maranhão, Larissa Oliveira, Manuella Lyrio e Gabriele Roncatto, o Pinheiros bateu o recorde sul-americano do revezamento 4x200m livre, com 8min03s22, superando em cerca de dois segundos a marca feita pela equipe olímpica de 2004, em Atenas, quando era Joanna Maranhão a grande revelação da natação brasileira.

No masculino, a equipe do Pinheiros bateu o recorde do campeonato, com 7min16s67. O time foi composto por Marcos Ferrari, João Pedro Cervone, João de Lucca e Gabriel Ogawa. Minas e Unisanta faturaram ouro e prata, respectivamente. No feminino, o GNU ficou em terceiro, atrás de Pinheiros e Minas.

Antes, nos 800m livre, a equatoriana Samantha Arévalo repetiu a vitória dos 1.500m, na segunda-feira. Nadando pelo Fluminense, ela foi seguida por Carolina Bilich (Minas) e Poliana Okimoto (Unisanta), ambas distantes do índice para Kazan. Na final B dos 50m livre, havia a expectativa pelo desempenho de Ítalo Manzine Duarte e Walter Lessa, que fizeram índice para o Mundial durante o Torneio Open, em dezembro. Eles fizeram as duas melhores marcas da prova, mas não baixaram novamente o índice. Os representantes do Brasil nos 50m livre em Kazan serão mesmo Cesar Cielo e Bruno Fratus.