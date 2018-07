Joanna Maranhão se classifica para Londres A nadadora Joanna Maranhão conseguiu índice olímpico para a prova dos 400 m medley ontem, no Campeonato Brasileiro Sênior, no Rio (4m40s79). Cesar Cielo compôs a equipe do revezamento 4x100 m livre e deu ao seu clube, o Flamengo, a medalha de ouro (3min16s77).