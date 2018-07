João Denoni espera mais cobrança no Palmeiras em 2013

SÃO PAULO - Se o Palmeiras conseguiu tirar algo de proveitoso no Campeonato Brasileiro foi ter descoberto o volante João Denoni. O garoto de 18 anos, que só ganhou espaço após a saída de Felipão, deixa 2012 como a principal revelação da equipe. Mas ele sabe que em 2013 será tudo diferente. Ele deixará de ser uma promessa da base para ser uma realidade.

"Time grande é assim. Quem não aguentar a pressão tem de sair. Meu sonho era ser jogador do Palmeiras e agora que sou tenho de jogar para corresponder as expectativas", disse o volante, ao Estado. Apesar do moral que ganhou com o técnico Gilson Kleina e com a torcida, o jogador não acredita que terá alguma vantagem na disputa por posição no time. "Novo ano e começa tudo do zero. Não tem titular e reserva. Joga quem tiver bem."

Por isso, a possibilidade de o Palmeiras contratar Rodrigo Souto não assusta o atleta, que fez 13 jogos pelo profissional. "Tenho de trabalhar e mostrar minha capacidade, com ou sem reforço. Sei que se eu me acomodar, saio do time."

Apesar do espaço ganho, o rebaixamento deixou marcas e o jogador sabe que será difícil ou impossível apagá-las. Por mais que tenha se destacado, ele ficará marcado na história do clube como um dos responsáveis por mandar o Palmeiras para a Série B nacional.

"Isso nunca vai sair da minha carreira e fiquei muito chateado porque justo no meu melhor ano aconteceu esse fato. Mas ser elogiado, mesmo nessas situações, me deixou muito feliz."

O volante acredita que, junto com Patrick Vieira, outro garoto que ganhou força no time no Brasileiro, pode conseguir mostrar para diretoria, comissão técnica e torcida que o clube tem qualidade na base, já que historicamente o time revela pouco.

"A base, com exceção dos goleiros, sempre teve dificuldades de aparecer no Palmeiras, mas os bons resultados que conseguimos fizeram acreditar mais na gente", disse o volante, que embora tenha idade para disputar a Copa São Paulo do ano que vem, não foi liberado. O Palmeiras estreia dia 5 de janeiro, contra o Confiança-SE, na Arena Barueri.