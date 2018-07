João Gabriel faz índice do salto com vara para o Mundial de Moscou

SÃO PAULO - Mais um atleta brasileiro conseguiu índice para disputar a prova do salto com vara no Mundial de Atletismo, marcado para acontecer de 10 a 18 de agosto, em Moscou, na Rússia. João Gabriel Santos Sousa alcançou 5,61 metros durante competição promovida pela Federação Paulista de Atletismo, neste domingo, no Estádio Ícaro de Castro Melo, em São Paulo, e superou a marca de 5,60 metros exigida pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Com 28 anos, João Gabriel é o quarto brasileiro a atingir o índice do Mundial para a disputa masculina do salto com vara. Antes dele, Augusto Dutra, Thiago Braz e Fábio Gomes da Silva já tinham feito a marca mínima de 5,60 metros - o último deles, no entanto, sofreu uma grave contusão e foi operado, o que impede sua ida à competição em Moscou.

Antes de pensar no Mundial, porém, João Gabriel tem outro grande desafio pela frente. Junto com Thiago Braz, ele vai representar o Brasil na prova do salto com vara no Campeonato Sul-Americano, que começa na próxima sexta-feira, em Cartagena, na Colômbia.