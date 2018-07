João Gomes Jr é pego no doping e Brasil pode perder medalhas

O nadador João Gomes Junior, especialista no nado peito, foi pego em exame antidoping durante o Mundial de Natação em piscina curta (25 metros), disputado em Doha (Catar), em dezembro passado. Segundo informações do SporTV, o atleta do Pinheiros utilizou um diurético.

Gomes Junior, de 28 anos, ajudou o Brasil a conquistar três medalhas de ouro no torneio, em que o País foi campeão e fez a melhor campanha da história. O nadador participou das eliminatórias dos revezamentos - 4 x 50 m medley masculino, 4 x 100 m medley masculino e 4 x 50 m medley misto - e de duas provas individuais (50 m e 100 m peito), nas quais não chegou ao pódio.

Os atletas que não disputam as finais também são considerados medalhistas e, por isso, se o nadador foi punido, a seleção brasileira pode perder as medalhas. Assim, o País cairia do primeiro para o quinto lugar na classificação geral.

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) não confirmou oficialmente o resultado positivo do atleta e indicou o contato do advogado da entidade, Marcelo Franklin, que não atendeu ao contato da reportagem. O Pinheiros, clube do nadador, informou por meio de sua assessoria de imprensa não ter sido comunicado do caso de doping.