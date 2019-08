João Gomes lidera 100m peito e Brasil põe 8 em finais no 1º dia da natação

Medalhista de bronze no Mundial de Esportes Aquáticos, realizado no mês passado, na Coreia do Sul, João Gomes Júnior manteve o ótimo momento que vive ao liderar nesta terça-feira as eliminatórias da prova dos 100 metros peito dos Jogos Pan-Americanos de Lima, que contam com o seu primeiro dia de disputas da natação na capital peruana. Ao total, o Brasil garantiu a classificação de oito atletas para as primeiras finais da modalidade, marcadas para começar às 22h30 (de Brasília) desta terça.

LEIA TAMBÉM > Seleção feminina de basquete supera o Canadá na estreia no Pan

No evento disputado em julho em Gwangju, João Gomes garantiu o terceiro lugar do pódio na prova dos 50m peito. E nesta terça liderou as eliminatórias dos 100m do mesmo estilo com o tempo de 59s57. O segundo melhor deste qualificatório foi o seu compatriota Felipe Lima, com 59s91, que no evento em solo sul-coreano foi o medalhista de prata nos 50m. Assim, eles dividiram o pódio em um resultado histórico para o País.

Estreante em um Pan, João Gomes, de 33 anos, celebrou o seu bom início de participação em Lima. "Era um sonho para mim disputar uma edição dos Jogos Pan-Americanos. Passado o Mundial, a adrenalina sobe de novo e é isso que nos move", ressaltou o nadador.

Felipe Lima, por sua vez, exibiu ansiedade para voltar a subir ao pódio após ter brilhado no Mundial. "Voltamos com alguma antecedência de lá (da Coreia do Sul), mas ainda estamos nos adaptando ao fuso horário porque há uma diferença de 14 horas entre o Peru e a Coreia do Sul. Agora é trabalhar para conquistar o maior número de medalhas", projetou.

COMEÇOU A NATAÇÃO! ‍♀️ Aline Rodrigues, dos 400m livre, foi a primeira brasileira a cair na água. E já está na final! pic.twitter.com/pISz6uFE7M — Time Brasil (@timebrasil) August 6, 2019

Outros brasileiros que asseguraram classificação para uma mesma final desta terça-feira foram Luiz Altamir e Leonardo de Deus, que obtiveram os respectivos terceiro e quinto melhor tempo das eliminatórias dos 200 metros borboleta. O primeiro deles terminou com a marca de 1min58s76, enquanto o segundo cravou 2min00s00.

E Leonardo de Deus reconheceu que se poupou visando a disputa por medalhas. "Fiz o suficiente para estar na final. Como estava na última série, sabia que podia controlar o máximo. Mais tarde será uma prova bem diferente. No Mundial, nadei na casa de 1min55, então tenho margem para tirar e ir em busca dessa medalha, que estou sonhando e lutando tanto para conquistar", destacou o nadador, que é bicampeão pan-americano dos 200m borboleta.

Outra prova que contará com a presença de dois brasileiros na final nesta terça-feira à noite será a dos 400m livre masculino. Fernando Scheffer avançou com o terceiro tempo mais rápido das eliminatórias, com 3min50s80, enquanto Luiz Altamir fez a quinta melhor marca, com 3min53s87.

Já na versão feminina desta prova, as brasileiras Aline Rodrigues e Viviane Jungblut se classificaram para a final com o quarto (4min14s15) e o oitavo (4min16s79) lugares, respectivamente. E outra nadadora do País que estará em uma luta por medalha na noite desta terça será Jhennifer Conceição, que foi à decisão dos 100m peito com a quinta marca mais rápida, de 1min08s37.

Vale destacar que na eliminatória desta última prova a argentina Julia Sebastian, atleta do Minas Tênis Clube, estabeleceu o novo recorde sul-americano, com 1min06s98, para avançar como líder. Neste qualificatório, a brasileira Pamela Alencar terminou com o décimo tempo (1min10s65) e disputará a final B, que não vale medalhas. O mesmo ocorre com a sua compatriota Giovanna Diamante, que participará da final B dos 200m borboleta.