Ginasta de 19 anos tem lesão assustadora no Brasileiro de Ginástica; veja

O atleta de ginástica artística do Clube Sogipa João Lucas Prunes, de 19 anos, sofreu uma lesão assustadora no joelho esquerdo nesta quinta-feira, durante a etapa do Campeonato Brasileiro de Ginástica no município de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, na Bahia.

O ginasta lesionou o joelho durante o salto sobre a mesa. O acidente aconteceu na chegada ao solo, quando ele foi se apoiar. Tanto a Sogipa, clube de Porto Alegre onde o atleta treina, quanto a Federação Brasileira de Ginástica ainda não se manifestaram sobre o estado de saúde do competidor. Não se sabe ainda se ele terá de passar por cirurgia.

Leia Também Torcedores queimam e destroem carros de jogadores de time argentino após derrota; veja vídeo

Pelas redes sociais, ainda na quinta-feira, no leito do hospital, João Lucas Prunes fez uma transmissão ao vivo em sua conta no Instagram, avisando seus seguidores para não ficarem preocupados com o seu acidente. Ele estava bem. "Isto é vida de atleta e no fundo eu já sabia das consequências, mas a gente nunca espera, né?", disse.

Pelo vídeo, o ginasta ressaltou o bom atendimento que vem recebendo no hospital em Salvador e mostrou aos seus seguidores a perna esquerda imobilizada. Segundo João Lucas, o médico que o atendeu disse que ocorreu uma lesão multiligamentar, ou seja, uma que pode acometer dois ou mais dos quatro principais ligamentos do joelho. Sua temporada e muito provavelmente o começo da próxima estão comprometidas.

"O bom é que não estou sentindo muita dor agora, só doeu na hora mesmo, depois que puxei o joelho de volta para o lugar. Na verdade, a dor vai e vem, mas é suportável", contou o atleta, que agradeceu o carinho e as mensagens de energia positiva que tem recebido para uma rápida recuperação.

O garoto foi descoberto na ginástica por acaso, quando tinha apenas nove anos de idade e fazia saltos mortais em uma praça debaixo de um viaduto numa das principais avenidas da zona norte de Porto Alegre. De lá para cá, sua vida mudou. Mas ele ainda tenta se foirmar na equipe de ginástica do seu clube, quem sabe olhando para os Jogos de Paris, em 2024.