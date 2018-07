João Luiz Gomes Júnior volta à natação após suspensão por doping

"O que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte. Fim de semana bem importante na minha jornada", escreveu ele no Instagram. João Luiz foi só o quarto colocado nos 100 metros peito no Campeonato Paulista que está sendo realizado na piscina da Unisanta, em Santos.

Com 1min02s64, ficou atrás de outros três atletas de renome da natação brasileira: Felipe França (vencedor com 1min00s64), Thiago Simon e Raphael Rodrigues. A prova ainda teve Tales Cerdeira e Henrique Rodrigues. Thiago, Henrique e Felipe vão ao Pan e ao Mundial.

Esta é a primeira vez desde 2010 que o Campeonato Paulista é realizado em piscina longa, o que atraiu para Santos boa parte dos melhores nadadores brasileiros. Basicamente só os atletas que treinam fora do País estão competindo na Unisanta.

Como nas provas masculinas de velocidade os "estrangeiros" são maioria, o mais rápido dos 50m livre foi Matheus Santana, com 22s79. Entre as mulheres, a vitória foi de Etiene Medeiros, com 25s36. Especialista no nado de costas, ela superou as velocistas Larissa Oliveira e Alessandra Marchioro. Joanna Maranhão venceu Ana Marcela Cunha nos 1.500m.