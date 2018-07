Jóbson vai ao DP após briga com a mulher Briga de família. Essa foi a expressão usada tanto pelo São Caetano como pela polícia para definir o incidente que levou o atacante Jóbson a passar a madrugada de ontem prestando depoimento na 3.ª Delegacia de São Caetano do Sul após uma briga com sua mulher, Thayne Bárbara.