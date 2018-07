Joel Parkinson vence etapa do circuito mundial de surfe

Com a vitória, Joel Parkinson assumiu a segunda colocação no ranking da temporada. Está atrás apenas do norte-americano Kelly Slater, o maior nome da história do surfe (tem o recorde de 10 títulos mundiais), que tinha vencido a primeira etapa do calendário, também na Austrália.

Na etapa de Bells Beach, Kelly Slater parou nas quartas de final, ao ser derrotado pelo brasileiro Adriano "Mineirinho" de Souza por 18.00 a 11.24. Mas, depois da vitória sobre o mito, o surfista do Brasil acabou sendo eliminado justamente por Joel Parkinson nas semifinais.

A final australiana fez a festa da torcida local, principalmente por ser a comemoração de 50 anos da etapa de Bells Beach no circuito mundial. "Estou muito feliz porque não ganhei um evento simplesmente, mas um muito mais especial. É inacreditável isso", celebrou Joel Parkinson.

Agora, o circuito mundial de surfe desembarca no Brasil. A partir do dia 11 de maio, acontece a etapa brasileira do calendário, em disputa marcada acontecer no Rio.