Jogador da NFL leva dois tiros na cabeça e está internado

O receptor da NFL Stedman Bailey, que atua no St. Louis Rams, se encontra em estado crítico após receber dois tiros na cabeça na madrugada desta terça-feira. As informações são da agência Associated Press e da versão digital da TMZ.

Bailey teria sido assaltado enquanto estava dentro de seu carro, com dois familiares, na cidade de Miami. O jogador estava como passageiro e o motorista também teria sido baleado. Porém, o motivo dos disparos ainda é desconhecido e a polícia da Flórida já está levando o caso a investigação.

Por meio de seu site oficial, o St. Louis Rams, equipe do atleta, confirmou que Bailey "se envolveu em um incidente nesta noite", porém procurou tranquilizar os fãs: "Falamos com Stedman e ele está no hospital em condição crítica, porém estável. Estamos apurando os fatos sobre a situação e vamos providenciar atualizações assim que conseguirmos mais informações".

Anonimamente, uma fonte entrou em contato com a Associated Press e confirmou o atentado, porém, não especificou detalhes nem o lugar onde o tiroteio aconteceu. Por incrível que pareça, as feridas que Bailey recebeu não são potencialmente mortais. Na atual temporada da NFL, Bailey já soma 12 recepções para 182 jardas e um touchdown.