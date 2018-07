Jogador da NFL perde aposta e aquece fantasiado de dinossauro

O Halloween, festa do Dia das Bruxas, está chegando e é muito comemorada nos Estados Unidos. Mas não foi por isso que na noite desta segunda-feira o cornerback do Arizona Cardinals Patrick Peterson, deu um show fantasiado durante o aquecimento para a partida entre seu time e o New York Jets, válido pela temporada regular da NFL. Vestido com uma fantasia de dinossauro, o jogador fez a alegria da torcida presente no University of Phoenix Stadium.

O motivo do bizarro aquecimento foi que Peterson foi o derrotado da vez no "desafio da lata de lixo". Os jogadores do Arizona (em especial a equipe de quarterbacks), semanalmente, desafiam uns aos outros a atirar a bola dentro de um grande balde. Quem perde tem que pagar um "mico". Quem acerta em cheio recebe cinco pontos, e quem apenas acerta o balde ganha um.

O próprio Patrick já teve que se vestir como um elfo de Papai Noel (em um traje semelhante ao utilizado por Will Ferrell no filme "Um Duende em Nova York" e Carson Palmer, quarterback titular, já fez aquecimento trajando apenas um biquíni havaiano. O reserva Matt Barkley, por sua vez, entrou em campo utilizando botas, um top e roupas de baixo, como se fosse uma das praticantes do Futebol Americano de Lingerie (a chamada "Legends Football League").

A brincadeira deu sorte, pelo menos na noite de segunda-feira. O Arizona Cardinals derrotou o New York Jets por 28 a 3. Na temporada, a equipe não está tão bem: está em terceiro na NFC West, atrás do Seattle Seahawks e do Los Angeles Rams, com três vitórias e três derrotas.