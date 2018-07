Jogador de futsal do Corinthians nega ter cuspido na bandeira do Palmeiras

SÃO PAULO - O jogador Edilson, do time sub-20 de futsal do Corinthians, nega ter cuspido em uma bandeira do Palmeiras após ter sido expulso do jogo entre as duas equipes, válido pela primeira partida da final do Campeonato Paulista. Ele afirma estar sendo ameaçado nas redes sociais por membros de torcidas organizadas do Palmeiras - o endereço de sua residência tem sido divulgado. A partida, realizada na noite da quarta-feira no ginásio da nova arena palmeirense, acabou em confusão e a Polícia Militar precisou intervir.

"No lance da minha expulsão, de fato atingi o jogador do Palmeiras com a mão, mas isso decorreu de um desequilíbrio após um empurrão que recebi de um torcer que estava próximo à quadra", explicou Edilson. "Foi divulgado que cuspi em uma bandeira da torcida adversária e que fiz gestos obscenos na saída. Eu nunca tive atitudes dessa natureza."

Em contato com o Estado, a assessoria de Edilson informou que o jogador nunca teve registros de indisciplina ou violência em sua carreira. Afirmou, também, que a publicação de tais fatos tem causado graves transtornos ao atleta, que recentemente foi convocado para a seleção brasileira adulta de futsal.

Edilson disse ter entrado em contato com Murilo, o jogador palmeirense que atingiu no lance, explicando e justificando o ocorrido. "Defendo a camisa do Corinthians com muita dedicação e transpiração, mas jamais vou desrespeitar meus adversários ou outros clubes."