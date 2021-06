Jogador de hóquei é levado para hospital após marcar gol e ser agredido por adversário

O jogador canadense de hóquei no gelo Jake Evans, do Montreal Canadiens, provavelmente não esperava que um gol na NHL acabasse lhe causando tanta dor. Na noite desta quinta-feira, Evans viu o gol aberto, dominou o disco, partiu com tudo para o campo do adversário e marcou. Antes mesmo de que ele pudesse comemorar, o adversário Mark Scheifele, do Winnipeg Jets, chegou atrasado para tentar evitar o gol e acertou Evans.

Evans foi ao chão imediatamente. Os colegas de time dele partiram para cima de Scheifele e uma confusão generalizada começou. Vale lembrar que, no hóquei, é permitido que dois jogadores de times rivais troquem socos, mas não que os outros se envolvam.

Evans precisou esperar a ajuda chegar e foi retirado de maca - do ginásio, foi para um hospital. Ele passa bem, mas ainda deve passar por mais exames para ter certeza de sua condição. Já Scheifele foi expulso e ainda pode ser punido pela organização da liga.

Pelo menos, o time de Evans saiu vencedor: o Canadiens triunfou por 5 a 3 sobre o Jets. O jogo era válido pelas quartas-de-final dos playoffs, e a franquia de Montreal largou na frente com a vitória no primeiro confronto.

Mark Scheifele tossed for flattening Jake Evans after he scores on the empty net. pic.twitter.com/kE6nU3vDCD — Brady Trettenero (@BradyTrett) June 3, 2021