Jogador de LoL é banido de liga regional por torcer por piora da covid-19 em seu país

O jogador de League of Legends (LoL) Pham "Zeros" foi banido permanentemente da liga nacional vietnamita, a VCS, por torcer pelo agravamento da pandemia do novo coronavírus dentro de seu próprio país.

Zeros, que atua na SBTC Esports, comentou durante uma transmissão ao vivo que gostaria que situação da pandemia "piorasse no Vietnã" para que o representante da liga vietnamita deixasse de ir ao Mid-Season Invitational (MSI), o segundo torneio internacional mais importante do calendário competitivo de LoL.

Leia Também Como jogar League of Legends: confira guia com 7 dicas para iniciantes

A hipótese de ausência do player da VCS no MSI, faria Zeros assumir o topo da liga e, consequentemente, representar o país no exterior. Após a repercussão negativa e seu consequente banimento, o jogador afirmou que o comentário não se passava de uma bricadeira.

A VCS, no entanto, manteve o atleta banido da liga regional e a SBTC Esports rescindiu o contrato com o jogador. Zeros ainda pode ser contratado por equipes de outros país, já que o banimento se limita à liga vietnamita.