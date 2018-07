Jogador do Arizona Coyotes sofre colapso e está em estado crítico

O jogador de hóquei Craig Cunningham, do Arizona Coyotes, sofreu um colapso e caiu inconsciente durante o aquecimento antes do jogo contra o Manitoba Moose no sábado (19). O atacante foi atendido pela equipe médica no local e levado imediatamente para o hospital. Seu estado é crítico, porém estável.

O atleta está emprestado pelo Tucson Roadrunners aos Coyotes. O treinador da equipe, Dave Tippett, comentou a situação. "Ele está em condição estável, mas condição crítica. A família está com ele e ele está recebendo cuidados inacreditáveis."

O técnico dos Roadrunners, Mark Lamb, lamentou o estado de Cunningham. "É um momento muito emotivo para todos nós. O Craig está estável e recebendo toda a ajuda possível. É muito assustador tudo que aconteceu, assistir tudo ali, é como uma montanha-russa". A equipe também anunciarou que os jogos que estavam agendados para terça e quarta-feira desta semana foram adiados em respeito ao atleta e sua família.