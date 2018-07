Jogador do Bolton segue em estado crítico O congolês Fabrice Muamba, do Bolton, que teve um mal súbito sábado, em jogo contra o Tottenham pela Copa da Inglaterra, segue em estado crítico. Médicos que o atenderam em campo disseram que o coração do atleta de 23 anos ficou 2 horas sem bater voluntariamente. Ontem, torcedores do Bolton prestaram homenagens a ele.