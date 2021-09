Jogador dos Packers perde pingente com as cinzas do pai durante partida da NFL

Aaron Jones teve uma noite de gala nesta segunda-feira. O jogador anotou quatro touchdowns na vitória por 35 a 17 do Green Bay Packers sobre o Detroit Lions pela NFL (Liga de futebol americano, siglas em inglês). No entanto, o atleta não pôde dizer que teve uma noite inteiramente feliz. Durante a partida, ele perdeu um pingente no qual guardava as cinzas do falecido pai, Alvin Jones.

O objeto foi perdido após o segundo touchdown de Jones, segundo a BBC Sport. Durante a entrevista coletiva após o fim da partida, o jogador dos Packers comentou que o adereço ainda não havia sido encontrado. Ele aproveitou para dedicar a vitória ao pai.

"Ele ficaria feliz", disse o running back de 26 anos. "Ele diria, 'se você perder de qualquer maneira, perca na zona final'", completou.

Alvin Jones não perdeu um jogo de seu filho durante nove anos. Ele faleceu durante a temporada final da NFL, em abril, aos 57 anos, por resultado de complicações da covid-19. A partida desta segunda-feira foi a primeira do jogador desde a perda do pai.

Aaron Jones foi eleito o jogador mais valioso da última temporada. Em março, ele renovou seu contrato com os Packers por mais quatro anos, em um novo acordo no valor de US$ 48 milhões (R$ 255,17 milhões).