Jogador passa mal e morre após partida de futebol americano

Um jogador de futebol americano morreu no último fim de semana após passar mal no fim de uma partida em Franca (SP). Paulo Okumoto, de 23 anos, era atleta do Carrascos Football e chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas não adiantou.

O problema de saúde ocorreu assim que acabou o jogo, que teve a vitória do Carrascos sobre o Bullcaners, de Sertãozinho (SP). A partida foi disputada no ginásio Champagnat, em Franca, e o ingresso foi solidário, tendo o público doado um litro de óleo como entrada.

Segundo colegas, ele teve um mal súbito logo após o jogo e de imediato foi encaminhado para a Santa Casa local. Porém, veio a sofrer um infarte e acabou não resistindo. Além de mãe e pai, o jogador -que era de Quixadá (CE), deixa também um irmão. Amigos do time e de outros clubes acompanharam o sepultamento de Paulo Okumoto, realizado no fim da tarde deste domingo, 18, no Cemitério Santo Agostinho, em Franca. Segundo familiares, ele estava muito feliz por ter realizado o sonho de jogar no time de futebol americano.

Luto

O Carrascos Football divulgou uma nota de pesar pela morte do atleta. "A vitória dentro de campo veio, porém um pouco mais tarde também veio a maior derrota de toda a nossa história...", diz um trecho do documento.

"Uma vida inteira pela frente, uma pessoa tão feliz, sempre sorridente. Tudo isso foge do nosso entendimento. É muito difícil acreditar que é verdade, muito difícil", completa a nota.