Jogadores admitem a fase irregular do Corinthians Em uma coisa todos foram unânimes depois do jogo: o técnico Tite e os jogadores admitiram que o Corinthians jogou mal e mereceu perder do São Caetano. O volante Paulinho, autor do gol corintiano, reconheceu que o adversário soube neutralizar seu time. "Os jogadores que não atuaram fizeram falta, mas isso não é desculpa. Quem entra em campo tem de dar conta do recado. A verdade é que o São Caetano jogou bem, marcou com eficiência e nós não", disse o volante.