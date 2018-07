Jogadores, agora, dizem torcer pelo Palmeiras

"Eu acredito sim (no Palmeiras). Se fosse reserva no Corinthians e tivesse uma oportunidade dessa, queria mostrar, dar meu máximo para seguir no ano que vem", afirmou o atacante Dentinho. "Mas primeiro temos de fazer nossa parte, para depois secar bastante o Fluminense", endossou. Mas em qual dos dois jogos acha que os cariocas têm mais chance de tropeçar? "Contra os dois e vamos esperar contra os dois, mas tem a tal da rivalidade. Se não der agora, vamos torcer para o Guarani ir bem na penúltima rodada para na última ter chance de escapar do rebaixamento (diante do Fluminense, no Engenhão)."

Bruno César também seguiu a linha de que dá, sim, para confiar nos reservas do Palmeiras. "O time do Palmeiras está mesclado, mas o elenco é muito bom. O Felipão vem dando oportunidade para os garotos e é hora de eles mostrarem. Acho que eles vão querer aproveitar e, se fizermos nossa parte, chegaremos na última rodada sem depender dos outros", discursou o meia. "Creio que o pessoal do Palmeiras vai querer mostrar serviço para um dia ser valorizado. E têm de saber que a oportunidade passa uma vez."

O Palmeiras vem jogando com seus reservas há algum tempo no Brasileiro. Felipão chegou a ironizar na segunda-feira, sobre se teria jogo no domingo. Mesmo assim, os corintianos contam com o profissionalismo dos arquirrivais para voltar ao topo da tabela e jogar por suas forças diante do Goiás no Serra Dourada, dia 5. "Claro, a gente fica um pouco receoso, vocês viram o Flu contra o São Paulo como foi resultado", alfinetou Bruno César.