Jogadores aliviados após a vitória Na véspera do jogo contra o Japão, Felipão deixou claro que um tropeço na abertura da Copa das Confederações seria terrível. Por isso mesmo, os jogadores respiraram aliviados depois da vitória por 3 a 0 sobre os campeões da Ásia. Com toda certeza, eles treinarão bem mais felizes hoje e jogarão com mais confiança contra o México, na quarta-feira, em Fortaleza.