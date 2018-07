Jogadores da seleção brasileira exaltam apoio da torcida

FORTALEZA - Quando assumiu o comando no final de novembro, o técnico Luiz Felipe Scolari revelou que precisava reaproximar o torcedor da seleção brasileira. Pelo menos neste começo de disputa da Copa das Confederações, ele parece estar conseguindo cumprir o objetivo. Na vitória desta quarta-feira sobre o México, por 2 a 0, os jogadores do Brasil exaltaram o grande apoio da torcida na Arena Castelão, em Fortaleza.

"Desde o momento em que pisei aqui (em Fortaleza), me deu um arrepio. Quando liberaram os portões (para a entrada do público no treino de segunda-feira, no Estádio Presidente Vargas), deu para ver que a torcida daqui tem um calor diferenciado. Mas é bom frisar que estamos chamando o torcedor para o nosso lado. A torcida está fazendo a diferença dela", revelou o zagueiro e capitão Thiago Silva, após a vitória.

Assim como Thiago Silva, o discurso dos jogadores e de Felipão foi praticamente o mesmo depois do jogo desta quarta-feira, agradecendo o incentivo da torcida durante a passagem por Fortaleza. "A seleção do México é bastante forte, sempre complica para a gente. Mas, com o apoio dos torcedores e a nossa vontade de vencer, a gente conseguiu fazer 2 a 0", comemorou o lateral Marcelo, outro titular da seleção.

Em entrevista na saída do gramado, Thiago Silva também comentou sobre a eficiência da defesa brasileira, que ainda não sofreu gols em dois jogos na Copa das Confederações - na estreia, a vitória sobre o Japão foi por 3 a 0. "Nosso time tem muita qualidade. É o nosso diferencial. Se não tomarmos gol, vai surgir uma jogada genial na frente. Temos muita qualidade na frente para decidir o jogo", avaliou o zagueiro.