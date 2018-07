Jogadores dizem que amistosos vão fortalecer a seleção brasileira

SÃO PAULO - Os jogadores da seleção brasileira avaliaram como importantes passos na preparação da equipe para a Copa do Mundo a realização de dois amistosos antes do início do torneio. Para eles, os compromissos vão ajudar o time a chegar embalado para a competição. "O objetivo principal está chegando e quanto mais preparação você tiver é melhor", afirmou o lateral-direito Daniel Alves, em São Paulo, durante evento realizado pela Gillette.

O grupo de 23 jogadores convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari se apresenta na próxima segunda-feira e iniciará a preparação para a Copa do Mundo na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). E a equipe fará dois amistosos, contra o Panamá, em 3 de junho, no Serra Dourada, e diante da Sérvia, em 6 de junho, no Morumbi.

Para o volante Paulinho, as partidas vão contribuir para deixar o grupo da seleção ainda mais concentrado para a Copa do Mundo. "Quando você tem grandes desafios e precisa de uma preparação muito grande, esses jogos ajudam a dar aos jogadores uma concentração e, por isso, eles são importantes", disse.

Já o meia Oscar destacou a importância do Brasil ter grandes atuações nesse jogos para subir o seu nível de jogo visando o Mundial. "Espero que a seleção faça dois grandes jogos para chegar bem ao nosso grande objetivo, que é a Copa", comentou.

Após os dois amistosos, a seleção brasileira fará a sua estreia na Copa do Mundo em 12 de junho, quando enfrentará a Croácia, em São Paulo. Depois, a equipe vai encarar o México, no dia 17, no Castelão, e Camarões, no dia 23, no Mané Garrincha.