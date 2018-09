Jogadores do Corinthians comemoram empate contra o Flamengo

Os jogadores do Corinthians comemoraram o empate sem gols com o Flamengo nesta quarta-feira, no Maracanã, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Com o resultado, o time alvinegro agora precisa de uma vitória simples no duelo de volta, marcado para o dia 26, em São Paulo.

Um dos destaques por garantir o 0 a 0, o goleiro Cássio minimizou a importância de suas defesas e elogiou o desempenho da equipe. "Tentei contribuir. Quando não cheguei, os companheiros chegaram. Estamos num processo de retomada, empatar aqui é difícil. Não conquistamos nada, foi um bom resultado e em casa podemos sair com a classificação. Parabéns a todos pelo empenho."

O zagueiro Henrique lembrou que o Corinthians criou oportunidades no primeiro tempo - vieram graças à saída de bola errada do adversário. Douglas e Clayson chutaram para fora. "Nos defendemos bem, viemos com esse intuito, mas tivemos chance também. Não foi uma vitória, mas foi um bom resultado".

O Corinthians agora volta às atenções para o Campeonato Brasileiro. O time alvinegro está sem vencer há três jogos na competição e entrará novamente em campo no domingo, às 19h, contra o Sport em São Paulo. A equipe ocupa a décima colocação, com 30 pontos, a 11 de distância do G6.