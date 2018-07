Jogadores do Corinthians e Tite saem revoltados com a arbitragem

SÃO PAULO - Os jogadores do Corinthians e o técnico Tite criticaram muito a atuação do árbitro Luiz Vanderlei Martinucho pela marcação do pênalti de Felipe em cima de Cicinho já no finzinho da partida, na vitória de 1 a 0 da Ponte Preta.

O zagueiro corintiano era o mais revoltado: "Ficou muito claro que não foi pênalti. O jogo estava bom, disputado, aí o juiz vai lá e marca um pênalti desses. Depois ele vai ver na televisão. Fomos prejudicados, marcar um pênalti desse é brincadeira. Foi uma carga normal de jogo".

Tite atacou o papel do assistente. "Tem quarto árbitro no campo para quê? Dá um tempinho, se comunica com ele e decide. Ele está ali justamente para auxiliar", reclamou.

O treinador se queixou de o juiz ter, na opinião dele, falhado justamente no lance que decidiu o jogo. "Ele vai assistir e ver o que aconteceu. Lances circunstanciais são do jogo, mas ali era um lance emblemático."

O lateral-direito Edenílson foi outro que criticou Martinucho duramente. "Foi uma palhaçada o que ele fez com a gente. O juiz acabou atrapalhando todo o desempenho da equipe", afirmou.

O zagueiro Gil, que fez sua estreia pelo Corinthians e estava próximo à jogada, também reclamou da arbitragem. "Foi um lance normal, o juiz se equivocou. Agora é levantar a cabeça e partir para a próxima."

Dedé. O Vasco anunciou que o zagueiro continuará em São Januário. Após reunião com um grupo de investidores, o clube recusou oferta de 7 milhões (R$ 19 milhões) por 45% dos direitos econômicos do atleta. "Dedé fica no Vasco. Esse assunto está encerrado. Participei da reunião e só falo isso sobre o caso", disse o diretor executivo de futebol René Simões.

A intenção desse grupo de investidores era tirar Dedé do clube carioca para colocá-lo no Corinthians e, assim, valorizá-lo com a participação do Alvinegro na Libertadores.