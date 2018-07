Jogadores do Flu se irritam ao falar de possível 'entrega' O assunto tem se estendido há semanas e os jogadores do Fluminense já demonstram revolta quando abordados mais uma vez sobre a hipótese de o Palmeiras entrar pouco interessado no jogo domingo, com o intuito de prejudicar o Corinthians. A reclamação tricolor sobre o inesgotável tema da "entrega" está no fato de que tal comentário tira o mérito do time de Muricy Ramalho em uma eventual conquista.