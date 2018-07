Jogadores do Miami Marlins prestam homenagem ao companheiro morto em acidente

No primeiro jogo depois da trágica morte do arremessador José Fernández, os jogadores do Miami Marlins, equipe em que atuava o cubano, homenagearam o ex-companheiro no Marlins Park, local da partida contra New York Mets, pela Major League Baseball. O time vestiu a camisa 16, que era utilizada por Fernández, que morreu no último domingo, em um acidente de barco na Flórida.

O jogo foi cercado de uma carga emotiva muito grande. Alguns jogadores choraram bastante durante a homenagem, enquanto, fora do estádio, os torcedores depositaram objetos, como fotos, cartazes e flores, em uma espécie de memorial.

Fernández chegou aos EUA aos 15 anos como grande promessa do beisebol. Entrou na MLB em 2013 e logo mostrou que a aposta do Marlins foi certeira, uma vez que conquistou o prêmio de novato do ano naquela temporada. Sofreu com lesões em 2014 e 2015, mas em 2016 já havia disputado 24 partidas, com 16 vitórias.

Cinco dias antes de morrer tragicamente, o arremessador havia postado uma foto em uma rede social na qual indicava que sua namorada, Carla Mendoza, estaria grávida.