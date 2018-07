Jogadores do Taiti treinam no Rio e elogiam gramados brasileiros

RIO - Ainda cansados depois da viagem de Belo Horizonte ao Rio, os taitianos fizeram treino regenerativo nesta terça-feira no campo anexo do Engenhão. Os atletas não tiveram tempo para conhecer a cidade, mas na manhã desta quarta-feira esperam ir à praia. À tarde, a seleção do Taiti faz treino de reconhecimento do gramado do Maracanã, onde enfrentará a toda poderosa Espanha, às 16 horas de quinta-feira.

Jogadores e comissão técnica ficaram impressionados com os gramados brasileiros. Segundo o porta-voz da seleção, qualquer campo de treino do Brasil tem gramado superior ao melhor dos estádios taitianos. No Maracanã, os taitianos serão assistidos por mais de 70 mil torcedores - a maior ilha do Taiti tem 150 mil moradores. No Engenhão, os atletas não se esforçaram muito. Ficaram só no toque de bola e no popular "bobinho".

O meia Lorenzo Tehau não entrou em campo na derrota para a Nigéria por 6 a 1, na segunda, mas seu irmão, Jonathan Tehau, marcou o primeiro gol do time numa competição oficial da Fifa.

"Foi uma emoção muito grande. Tive que me segurar para não chorar, quando os ouvi (torcida no Mineirão) gritando Taiti, Taiti. Está sendo tudo maravilhoso. Os torcedores nos apoiaram muito. Acho que foi a primeira vez que um time ganha de 1 a 6 de outro", sorriu o Lorenzo, em frente ao hotel, no Rio.

Às 18h15 desta quarta-feira, os taitianos fazem o treino de reconhecimento do Maracanã, aberto à imprensa só por 15 minutos.