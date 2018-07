Jogadores e Tite saem revoltados com a arbitragem Os jogadores do Corinthians e o técnico Tite criticaram muito a atuação do árbitro Luiz Vanderlei Martinucho pela marcação do pênalti de Felipe em Cicinho já no finzinho da partida. O zagueiro era o mais revoltado: "Ficou muito claro que não foi pênalti. Fomos prejudicados, marcar um pênalti desse é brincadeira. Foi uma carga normal de jogo".