Jogadores exaltam boa atuação em vitória sobre o Japão

BRASÍLIA - Os jogadores da seleção brasileira saíram do gramado do Estádio Nacional (Mané Garrincha), em Brasília, contentes com o que apresentaram na estreia da equipe na Copa das Confederações. Neymar, que encerrou um jejum de nove partidas sem marcar, minimizou sua atuação individualmente e exaltou a atuação coletiva nos 3 a 0 sobre o Japão.

"Estou muito feliz por tudo que aconteceu hoje (sábado). Pela partida não só minha, mas da equipe. A gente vem falando que a gente vem crescendo no conjunto. A individualidade vai aparecer no momento certo, como apareceu hoje", disse Neymar, ainda no gramado.

Autor do segundo gol, Paulinho, em entrevista à TV Globo, também preferiu elogiar os feitos coletivos da equipe diante do Japão. "O importante foi não tomarmos nenhum gol. Isso foi fundamental para conseguir um bom começo de competição", analisou o volante, que assegurou que a atuação dá mais segurança à equipe para o restante da Copa das Confederações.

Já o goleiro Julio Cesar descreveu como "maravilhosa" a atuação da seleção em Brasília. "Rolava um pouco de ansiedade, mas a equipe se comportou bem. É bom, excelente inicio. Contra a França (em amistoso domingo passado), fizemos excelente partida. Hoje fizemos uma partida maravilhosa", comentou ele, também à TV Globo.