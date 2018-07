Jogadores gravam versão alvinegra do 'Harlem Shake' Um dia antes de vencer o Tijuana por 3 a 0 no Pacaembu, os jogadores do Corinthians mostraram muita animação e fizeram sua própria versão do "Harlem Shake" nos vestiários do CT do Parque Ecológico. A brincadeira surgiu após um vídeo em que cinco amigos dançavam em um quarto ao som da música Harlem Shake, do produtor musical americano Baauer.