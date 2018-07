Jogadores pedem regime mais light

Apesar de toda felicidade que tomou conta dos convocados e do tal "espírito de equipe" que cerca a seleção brasileira - do qual a comissão técnica tanto se orgulha -, há um problema que o técnico Dunga terá de contornar nos dias que antecedem o início da preparação para a Copa do Mundo. Muitos jogadores, entre eles líderes do time, não gostaram de alguns tópicos da "cartilha" preparada para o período de competição na África do Sul.

O regime de concentração idealizado pela comissão técnica promete ser um dos mais rígidos e fechados da história da seleção. Escaldados pelas polêmicas e problemas ocorridos durante o Mundial da Alemanha, em 2006, Dunga e seu auxiliar técnico, Jorginho, já mandaram recado aos atletas: sacrifícios serão feitos na África. Na concepção do comando, concentração é sinônimos de isolamento. "Talvez os torcedores não tenham o volume de informações que gostariam da seleção. Mas esse ambiente mais fechado é importante para chegarmos ao nosso objetivo", explicou o treinador brasileiro logo após o anúncio dos 23 convocados.

A pessoas próximas, os jogadores garantem que entendem a necessidade de um regime mais recluso. Porém, não gostam do fato de pagarem um preço alto por causa dos erros cometidos quatro anos atrás, quando muitos deles não estavam no olho do furacão. Questionada sobre qual cidade preferiria como sede da seleção na África do Sul, uma das principais estrelas da equipe de Dunga foi curta e grossa. "Que diferença faz? Não poderemos sair do hotel mesmo", lamentou.

O ponto que mais incomoda aos jogadores diz respeito ao contato com os familiares. Durante a passagem por terras sul-africanas, a seleção brasileira ficará hospedada em hotéis exclusivos, nos quais até mesmo pessoas da família dos integrantes da delegação terão acesso controlado. Nesse caso, os jogadores argumentam que, nos dias seguintes às partidas, quando geralmente ocorrem as folgas, exista a prerrogativa de receber parentes e amigos na concentração ou sair para um passeio na companhia dos mesmos.

Todos sabem que Dunga compartilha do desejo de ter pessoas queridas por perto. No entanto, o treinador já deu a entender que lida melhor com eventual distanciamento do que a maioria de seus comandados. Alguns atletas ficaram coma pulga atrás da orelha quando Dunga se vangloriou por ter mantido a concentração intacta durante a Copa América da Venezuela, em 2007, quando sua mulher estava no hospital para o nascimento de Mateus, seu caçula. O Brasil ficou com o título, ao bater a Argentina na final.

Mundo virtual. Outro tema que provocou preocupação nos atletas é a liberdade de acesso à internet. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já comunicou que sites de relacionamento serão liberados, como o microblog Twitter, no qual vários jogadores transitam com frequência e desenvoltura. No time dos craques da rede mundial de computadores, os destaques são Kaká, Luís Fabiano, Lúcio e Gilberto Silva - isso só para falar dos titulares. A dúvida é quanto ao tempo que poderá ser dedicado a essa prática, assim como a outros dispositivos de comunicação, casos de rádios e telefones celulares.

Liberdade e título. Conquistas nem sempre foram sinônimo de regimes austeros de concentração. O exemplo mais recente foi na campanha do pentacampeonato, em 2002, durante a Copa do Mundo da Coreia do Sul e do Japão. Sob o comando do "sargentão" Luiz Felipe Scolari, a seleção brasileira viveu um de seus períodos de maior abertura e proximidade com jornalistas e torcedores.

A facilidade em encontrar jogadores e integrantes da comissão técnica nos saguões e restaurantes, onde davam autógrafos, batiam papo e atendiam à imprensa de todo o mundo, deu ao time brasileiro o título de "o mais simpático" daquele Mundial. Do grupo que estará na África para buscar o hexa, restaram apenas quatro remanescentes do time de 2002: o zagueiro Lúcio, os volantes Gilberto Silva e Kléberson e o meia Kaká.

Má lembrança. Em 2006, porém, a passagem da seleção pela Suíça, onde realizou sua fase de preparação, foi considerada negativa e apontada, por muitos, a responsável pelo fracasso brasileiro na Alemanha. Na oportunidade, a CBF comercializou o roteiro da equipe. Os compradores, por sua vez, transformaram a presença do time brasileiro em evento, com multidões para acompanhar um simples treino físico. A polêmica foi tamanha que, nos anos seguintes, atletas, entre eles Ronaldo, o técnico Carlos Alberto Parreira e o presidente da CBF. Ricardo Teixeira, chegaram trocar farpas.

Os principais pontos discutidos

Convivência

Jogadores esperam que a comissão técnica seja flexível e permita contato mais frequente com amigos e familiares. Proposta é que esses encontros ocorram nos dias seguintes aos jogos, quando normalmente são marcas as folgas. O exemplo utilizado é o da equipe de 2002. Na Copa da Coreia do Sul e do Japão, a convivência dos atletas com o público era intensa e tranquila, tanto que não comprometeu a conquista do penta.

Comunicação

A CBF já divulgou que os jogadores poderão utilizar sites de relacionamento, como o Twitter. A dúvida é quanto ao período de utilização. A expectativa do grupo é de que não exista restrição de tempo e horário.