Jogando tudo! Fernando Alonso começa amanhã a tentar a difícil (talvez impossível) missão de bater Vettel e o revitalizado carro da Red Bull na briga pelo título nas quatro últimas corridas do ano. As armas da Ferrari são o maior conjunto de modificações que ela já levou para uma corrida, mesmo sem certeza de que conseguirá experimentar todas elas. E para comprovar o grau de dificuldade da equipe italiana, o que não falta é motivo. Vettel, que venceu as três últimas corridas, já soma 145 voltas consecutivas na liderança e a Red Bull classificou seus dois carros na primeira fila nas duas últimas etapas, Japão e Coreia do Sul, disputadas neste mês de outubro, e também no próprio GP da Índia do ano passado.