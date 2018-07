Jogo da seleção brasileira com o México terá protesto dentro do Castelão

Atualizado às 17h38

FORTALEZA - Torcedores que vão assistir ao jogo entre Brasil e México, nesta quarta-feira, às 16 horas, no Castelão, em Fortaleza, pela segunda rodada do Grupo A da Copa das Confederações, organizam um protesto a ser realizado dentro do próprio estádio.

A Polícia Militar poderá ficar ao lado dos manifestantes, pelo menos durante parte da ação. Os policiais estão descontentes com o descumprimento de algumas cláusulas pactuadas com o governo cearense para encerrar uma greve ocorrida há cerca de 18 meses.

O grupo de torcedores promete cantar o Hino Nacional de costas e vai exibir cartazes contra a corrupção no Brasil. Antes disso, a partir das 10 horas desta quarta, eles farão um protesto nas proximidades do estádio em um ato do movimento intitulado "Mais Pão, Menos Circo".

A concentração de torcedores será feita no início da principal via de acesso ao Castelão, a Avenida Alberto Craveiro. A previsão dos organizadores é reunir mais de 3.000 pessoas na manifestação que critica os gastos públicos para a realização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo de 2014.

Na noite da última segunda-feira, centenas de pessoas foram até a porta do Hotel Marina Park, onde a seleção brasileira está concentrada para o jogo desta quarta, para também manifestar indignação com os gastos públicos, entoando vários cânticos e palavras de ordem contra a Fifa, a CBF e a realização da Copa do mundo no Brasil em 2014. Não houve incidentes com a polícia e o protesto terminou por volta das 21 horas.

O protesto da última segunda foi convocado pelas redes sociais e começou com um grupo de cerca de 500 pessoas, a maioria de estudantes. Eles fizeram a concentração na praça Gentilândia, que fica a menos de 1 quilômetro do Estádio Presidente Vargas, onde a seleção brasileira fez seu treino na tarde do mesmo dia.