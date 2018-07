Jogo histórico em Dortmund termina 4 a 4 Em um jogo eletrizante, Borussia Dortmund e Stuttgart empataram por 4 a 4, ontem, na abertura da 28.ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, o time de Dortmund continua na liderança, agora com 63 pontos, seis a mais que o Bayern de Munique. O Stuttgart ocupa o quinto lugar, com 40 pontos. Jogando em casa, o Borussia abriu 2 a 0, gols de Kagawa e Blaszczkowski. Ibisevic e Schieber (duas vezes) viraram o placar para a equipe visitante. Hummels e Perisic colocaram o Borussia novamente em vantagem, mas Gentner, aos 45 do 2.º tempo, voltou a empatar.